Matrix 4: revelado el título oficial de la cinta en la CinemaCon

La cuarta entrega de la saga Matrix, que de nuevo protagonizará Keanu Reeves y dirigida Lana Wachowski, llegará a los cines el 17 de diciembre. A pocos meses de su estreno, Warner Bros. ya reveló el título oficial de entrega. Según informó Deadline, será 'The Matrix: Resurrections'.

Esto se dio a conocer durante la CinemaCon junto con un tráiler -que por el momento solo se pudo ver en el evento-. En el clip aparece el personaje de Neil Patrick Harris hablando con Neo (Keanu Reeves). Todo apunta a que el personaje está atrapado en un mundo en blucle, al igual que ocurrió en la primera entrega.

Keanu Reeves ya confirmó previamente que The Matrix: Resurrections no es una precuela, sino que tendrá lugar después de los eventos de Matrix Revolutions, cinta en la que mueren Neo y Trinity. "No habrá vuelta al pasado", dijo el actor en ese momento.

Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Jessica Henwick, Priyanka Chopra y Jonathan Groff, entre otros, completan el elenco. Wachowski, Aleksandar Hemon y David Mitchell están detrás del guión.

Por su parte, uno de los grandes ausentes del reparto es Laurence Fishburne, quien apareció en las tres primeras películas como Morfeo:

"No participaré en la próxima película de Matrix. Tendrán que preguntar a Lana Wachowski por qué porque no tengo una respuesta para eso", declaró.