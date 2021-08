"'Rei' no le puede dar cabida a que cualquiera salga a hacer berrinches"

Fabian Vargas, exjugador bogotano y quien tuvo un importante paso por la Selección Colombia, analizó en El Alargue de Caracol Radio la convocatoria de Reinaldo Rueda para la próxima triple jornada de las Eliminatorias. Vargas se mostró sorprendido y criticó los reclamos de Johan Mojica y Jhon Córdoba tras no ser llamados.

"Me parece que es una nómina equilibrada, muy consecuente con lo que venía haciendo 'Rei' y con lo que hizo en la Copa América. Tener varios jugadores del morfociclo le va a servir para ese primer partido contra Bolivia", destacó el campeón de la Copa en 2001.

Sobre el primer duelo en La Paz y la conformación del grupo para ese partido, comentó: "no creo que tenga una nómina totalmente distinta para el partido contra Bolivia, sí van a aparecer muchos jugadores de ese morfociclo, creería que están muy opcionados Román y Mejía, luego buscará primar desde lo físico".

Entretanto, se refirió a los posteos en redes de Mojica y Córdoba: "Me tiene sorprendido lo que vi esta tarde luego de que 'Rei' diera la nómina de convocados. Me parece que están siguiendo un mal ejemplo y esa puerta la abrió James con sus reclamos que hizo en las redes, no me parece que está bien, si no les gusta llamen al técnico y díganle, pero salir con reclamos de niños berrinchosos, cuando no les dan las cosas y quieren hacerle reclamo a su papá, no entiendo".

"Tendrán todo su derecho de hablar, eso no se los quita nadie, pero de ahí a que uno esté de acuerdo con ese tipo de situaciones, me parece que le hacen más daño a la Selección y lo que hacen es cerrarse una puerta, salir a hacer ese tipo de reclamaciones. Se abrió una puerta que 'Rei' tiene que cerrarla, porque no le puede dar cabida a que cualquiera que cree que puede estar en la selección haga ese tipo de berrinches", añadió al respecto.

Para Vargas, el técnico Reinaldo Rueda debe sentar un precedente ante dicha situación: "'Rei' en estos momentos tiene que mostrar su autoridad, él es el que decide a quién necesita, se tiene que respetar y uno como jugador tiene que aceptarlo, yo creería que no les va a cerrar las puertas, pero siendo yo, sentaría un precedente porque creo que esa puerta se tiene que cerrar inmediatamente. No se puede permitir que ahroa todo el que empiece que tiene que estar en la Selección tiene que salir a llorar porque no lo convocan".

Finalmente, destacó cómo Rafael Santos Borré pasó por una situación similar y supo esperar su momento: "como un caballero y como tiene que ser, como un profesional, aguantó siendo uno de los goleadores históricos de una de las mejores eras del River de Gallardo, hasta que le llegó y por eso te digo que esa puerta se tiene que cerrar, porque lo que genera es un problema interno. Si está uno disgustado tiene que hablar, si no tienen el número de Reinaldo yo se los pasó. A mí me parece una falta de respeto ese tipo de situaciones".

De la convocatoria de Falcao, el bogotano destacó su importanci como líder al interior del grupo y lo ve con posibilidades de tener minutos. "El único jugador consolidado de los delanteros que llamó Reinaldo, que se haya ganado un lugar en la Selección Colombia es Radamel Falcao. Todo ese aprendizaje que él ha tenido le va a servir a todo el grupo".

"La llamada de Falcao la veo más desde el liderazgo. Desde lo deportivo no lo veo entrando de titular contra Bolivia, me parece que esa posición se la ganó Miguel Ángel, lo puede hacer desde alternativa, ya marcó allá entrando desde el banco. Contra Chile o el mismo Paraguay, lo puede tener sin ningún problema", concluyó al respecto.

Finalmente, del llamado de Andrés Andrade y Juan Fernando Quintero, destacó: "Si algo le faltó a la Selección en esta Copa América fue jugadores pensantes, cuando tenía la pelota faltaba ese creativo, ese creador de ideas. Quintero y Andrade le pueden dar esa posibilidad. No sé si vayan a aparecer de entrada en el primer partido, pueden ser alternativas en el segundo tiempo. Independiente que el partido sea en La Paz, para los otros dos partidos van a ser muy importante, nuestros delanteros necesitan quién les genere ocasiones de gol y tienen en Quintero y Andrade esa posibilidad".