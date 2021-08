Taiwán aplicó eutanasia a 154 gatos hallados en operación de contrabando

Las autoridades de Taiwán llevaron a cabo una operación contra el contrabando en las costas de esa región y encontraron 154 gatos en el barco que fue capturado en ese operativo.

Según las autoridades eran 62 jaulas con los gatos que incluían razas como persa americano de pelo corto, Ragdoll, azul ruso y otros de pelo corto británicos. En total el valor de esos animales fue calculado en 357.000 dólares y se cree que iban a ser vendidos.

La polémica surgió después del operativo porque las autoridades decidieron aplicar la eutanasia a todos los gatos incautados, lo que despertó la furia de la población animalista que es grande en Taiwán.

Le puede interesar:

Los activistas exigieron explicaciones y lo que explicó el gobierno es que no sabían cuál era el origen de los gatos y por eso los consideraban un riesgo de bioseguridad. Frente a eso la población afirmó que no eran necesarias esas medidas tan drásticas y cuestionaron si Taiwán no tiene capacidades para que hagan cuarentena.

Esa región tiene una alta tasa de personas que tienen mascotas y ha crecido mucho el sector de venta de accesorios y servicios para los animales, por lo generó aún más controversia esa decisión. La presidenta de Taiwán tiene dos gatos que muestra constantemente en redes sociales y responsabilizó a los contrabandistas, haciendo un llamado a que eviten la venta de animales por el riesgo de salubridad que implica.