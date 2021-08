Soy respetuoso de Congreso y aprecio el ejercicio de sus funciones: Archila

Luego de que la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes compulsará copias a la Procuraduría General de la Nación, para que esta investigue al consejero para la Estabilización, Emilio Archila, y determine si el funcionario cometió una falta disciplinaria al no asistir a un debate de control político, el propio Archila aclaró los motivos de su falta y resaltó la labor del Congreso.



"Estoy en San Vicente del Caguán, acompañado del gobernador, del alcalde, y estamos firmando tres proyectos fenomenales de parte de la Unión Europea, con los que van a apoyar la implementación de la política de paz con legalidad", afirmó el consejero.



Por esta razón, explicó que "en la medida en la que me avisaron que no me podía conectar virtualmente, delegué en Lucas Peña, consejero adjunto para el plan marco de la implementación, atender al Congreso de la República al control que le iban a ejercer. Soy absolutamente respetuoso del Congreso y aprecio el ejercicio de todas las funciones, incluida esta".



La comisión, sin embargo, no aceptó los motivos de excusa, y con una votación 12 a 1 determinó compulsar copias a la Procuraduría. Consideraron que su presencia era fundamental, ya que todos estos temas, sobre la lucha contra el narcotráfico en el departamento del Putumayo, giran en torno de su consejería y los proyectos que lidera.