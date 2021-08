Magistrado se opuso a condena contra ‘Epa Colombia’, pero fue derrotado

El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Juan Carlos López salvó su votó y no estuvo de acuerdo con la condena a cinco años que se le impuso a Daneidy Barreras Rojas porque a su juicio se trató de un acto de vandalismo y no de terrorismo.

Señala el magistrado, que la finalidad terrorista significa infundir terror, pero en el caso de Epa Colombia se trató de una comisión de daños en bienes de uso público en medio de una protesta, además, un martillo y una capucha utilizados para destruir una estación de Transmilenio, no son suficientes para la configuración de un fin terrorista.

“Los elementos empleados por la procesada, esto es, un martillo y una prenda para cubrir parte de su rostro, no son aptos para causar zozobra, devastación o intranquilidad en la población y, menos, en los seguidores de sus redes sociales. Lo que muestra el video, es un acto enmarcado en una protesta rebelde y sublevada contra el gobierno del presidente Duque, pero sin la capacidad de generar un estado de convulsión que se pueda catalogar como terrorista. Concluye el magistrado.

Los magistrados Efraín Adolfo Bermúdez y Fabio David Bernal Suárez piensan todo lo contrario, y revivieron el delito de instigación a delinquir con fines terroristas por el que ‘Epa Colombia ‘, fue absuelta en primera instancia. Consideraron que su comportamiento estuvo encaminado a persuadir a otros para perturbar el orden público.

A Epa Colombia, como es conocida en las redes sociales le fue aumentada la pena, luego que el Tribunal resolvió una apelación que interpusieron Recaudo Bogotá, la Fiscalía y la Procuraduría.

El tribunal le negó la casa por cárcel y le prohibió el uso de redes sociales y el ejercicio de oficio de ‘Influencer’. También deberá pagar una multa de 492 salarios mínimos.

En marzo de 2020, La juez segunda especializada de Bogotá, la había condenado a tres años al determinar que Daneidy Barrera Rojas extramilitó su derecho a la libertad de expresión y dio mal ejemplo a sus seguidores por los daños causados a Transmilenio y una sede la Fiscalía en el sur de Bogotá durante las protestas del paro nacional.

Comunicado de EPA Colombia

“Todo va a estar bien…”

Esas palabras me las repito una y otra vez como una especie de plegaria, reconociendo y aceptando que soy humana, que cometo errores, que a veces caigo y no tengo deseos de levantarme, que hay días en donde no quiero saber del mundo y que el mundo no spa de mí. Pero también me repito que voy a salir victoriosa de todo lo que me proponga porque sé que lo hago de corazón y con todo el amor que hay en mí.