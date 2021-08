James, afuera del debut en Premier por presunto contagio de COVID-19

Sigue incierto el futuro de James Rodríguez y su presente tampoco es el mejor en el Everton. El entrenador del club, 'Rafa' Benítez se refirió este viernes en rueda de prensa al primer partido de su equipo contra el Southampton este sábado en condición de local, donde se le preguntó sobre el colombiano.

El futbolista de 30 años había dicho este jueves que no tenía claro si iba a estar en el partido que inaugura una nueva temporada en Inglaterra para el conjunto 'Toffee'. El entrenador español, se encargó de dejar claro el tema expresando que no está disponible por un presunto contagio de COVID-19, por lo que se encuentra aislado.

"Tenemos algunos jugadores aislados: con el COVID-19 cerca, tenemos que tener cuidado y algunos tienen que quedarse en casa. Él (James) es uno de ellos", dijo el entrenador español.

Al entrenador se le preguntó por la popularidad de jugadores como James y que los seguidores siempre van a querer verlos, a lo que respondió:

"La gente no recuerda los nombres de los jugadores si tú pierdes un partido, ellos recuerdan más los nombres si ganamos un partido. Como entrenador uno trata de poner en el campo un equipo que pueda ganar partidos. No revisamos el nombre del jugador y su popularidad o cuántos seguidores tienen en las redes sociales. Tratamos de escoger los mejores jugadores que compitan y puedan ganar, no importa el nombre", expresó.

Del mismo modo, James sigue estando abierto a la posibilidad de salir del equipo y el entrenador español dijo que habló con el futbolista a inicio de la temporada.

"He tenido conversaciones con él. Conoce mi idea, pero por ahora no está disponible. Hablaremos de cada jugador con ellos, con sus agentes, y luego trataremos de encontrar la mejor solución para nosotros y también para los jugadores", concluyó.

Everton debutará en la Premier League este sábado a las 9:00AM, donde es probable que tampoco haga presencia Yerry Mina, quien se unió a la pretemporada del club hace una semana.