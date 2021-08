"Equipos deben hacer un esfuerzo económico para el regreso de los hinchas"

Luis Ernesto Gómez, secretario de gobierno de Bogotá, se refirió en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio a la posibilidad de que los aficionados puedan retornar a los estadios de fútbol de la capital. Aunque no precisó una fecha, Gómez comentó que se avanza en el tema.

"Definitivamente no vamos a permitir que este trago amargo de la semana pasada eche a perder algo tan importante para el país como la reactivación de un sector económico, reconociendo las debidas fallas que tuvimoso todos, pero la principal falla es la de la violencia que es una excusa por parte de algunos hinchas, y las fallas de todos los que integrabámos la Comisión del fútbol", comentó.

Sobre los erroes que se cometieron en el juego Santa Fe Vs. Nacional, enumeró:

"La venta de boletería donde falló el club Independiente Santa Fe al vender boletas a hinchas que no hacían parte de la tribuna familiar. Reconocer que no hubo un aislamiento entre la tribuna popular y la tribuna familiar. Nosotros como Alcaldía, reconocer que de pronto lo prudente hubiera sido no permitir barra visitante y solo barra local".

Y agregó: "Haciendo un 'mea culpa' de todos los que integramos la comisión del fútbol en una reunión con el Gobierno Nacional se tomaron decisiones para corregir estos temas, redefiniendo también los protocolos de los partidos Clase A, como es por ejemplo el que tuvimos el sábado pasado (Millonarios-Santa Fe), para que ya no sean solo partidos con seguridad sino con bioseguridad".

Gómez planteó la biometría como una de las soluciones para los equipos de la ciudad. "Ya con los clubes de Bogotá hemos trabajado, ayer dialogué con el presidente de Independiente Santa Fe que está muy interesado y está viendo opciones de biometría para hacer control de ingreso con control de antecedentes y otros elementos que esperamos ojalá avancen muy rápido para poder retomar el ingreso de público al estadio El Campín que es el deseo de todos".

No obstante, no precisó una fecha exacta para el retorno de los espectadores. "Estamos justamente trabajando, hay una responsabilidad de todos los que integramos la comisión, lo que respecta a la Alcaldía, lo que respecta a la Policía ya las correcciones se hicieron, pero estamos a la espera justamente del componente donde los clubes deben hacer un esfuerzo económico en el control de ingresos. Ya se evaluaron las primeras soluciones tecnológicas".