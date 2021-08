Marbelle, fuertemente criticada por decirle a una mujer "Nariz de buñuelo"

La cantante colombiana Marbelle fue 'la comidilla' de los usuarios de Twitter tras insultar y criticar el aspecto físico de una mujer, a la que le dijo que tenía "nariz de buñuelo".

La mujer le había dicho a la cantante por Twitter: "No, Marbelle, no nos interesa verte sin ropa ni encapuchada, y mucho menos escucharte. No insistas", haciendo alusión al tuit de la participante de MasterChef que prefería "estar desnuda y no encapuchada", refiriéndose a la alemana expulsada de Colombia.

Muchos usuarios sacaron a relucir las fotos viejas de la cantante, en la que se le ve con "kilos de más" y sin algunas operaciones.

Hasta, el caricaturista Matador publicó una fotografía de la cantante:

@Marbelle30 haber llamado "nariz de buñuelo" a una tuitera...no ha sido la mejor idea.



Mira que la palabra "buñuelo" se te puede devolver.



Reflexiona pic.twitter.com/hJtN3MuEi4 — matador (@Matador000) August 6, 2021

Cabe destacar que días antes, Marbelle había sido fuertemente criticada tras dedicar varios tuits a la teutona Rebecca Linda Sprößer, que fue expulsada del país por estar en la Primera Línea de Cali y denunciar que fue atacada en Cali junto a un amigo.

Primero, la cantante comentó un video en el que se ve a la alemana con Migración para proceder con su expulsión, en la escribió: “Ahí sí se para como una damita”.

En un segundo trino escribió "Prefiero que me vean empelota y no encapuchada", como respuesta a una ciberusuaria que le dijo: "Al menos esa alemán no la hemos visto desnuda.. Porque una mujer DECENTE no lo hace".