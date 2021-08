Mamá de Lorena Arenas: "Su 'temperamentico' la ha llevado donde está"

"Nos encontramos muy felices. Ella me había dicho a mí que iba a ganar medalla y yo le dije que sí que con mucha actitud positiva y así fue", fueron las palabras de Rudy Campuzano, la mamá de Lorena Arenas en 6am.

La atleta colombiana ganó la medalla de plata en la mañana del viernes en los 20 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de Tokio. Su madre fue enfática en hablar de la forma de ser de Lorena: "Ella tiene un 'temperamentico', eso es lo que le ha servido para llegar a donde va".

Sobre cómo se inició en el deporte dijo Doña Rudy: "Ella fue acólita en Calarcá (Quindío) en la Iglesia San José y allá fue donde se inscribió con el sacerdote y el sacerdote fue el que le dijo que hiciera deporte".

Cada vez que Lorena Arenas se va a una competencia viven un momento particular: "Cuando ella se va a ir a mí me da mucho desconsuelo y ella me dice 'mami me toca, es por el bien de todos, usted tranquila'".