"Quisiera ser un pétalo", le dicen a Sara Uribe por foto en baño de rosas

Nuevamente la modelo y presentadora paisa Sara Uribe puso a más de uno suspirar por cuenta de una nueva publicación en redes sociales.

La hermosa colombiana posó desnuda dentro de una tina llena de cientos y cientos de pétalos de rosa roja.

Junto a la sensual instantánea, la paisa escribió: "Disfrutarse y amarse es un camino difícil y más aún cuando estamos en una sociedad en la que vemos referentes supuestamente perfectos que nos llegan al cerebro como tuviéramos que ser iguales".



Y añadió: "Y no. No tenemos que ser como nadie, ni tener la familia como los otros. Hay familias de 1 y está bien. Hay personas que encuentran su pasión a los 30 ( o los 40, o a los 90) y está bien. Hay mujeres que no quieren hijos y está bien. Ningún estereotipo te define".

ESTA ES LA FOTOGRAFIA DE LA HERMOSA PAISA SARA URIBE: