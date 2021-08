"Es asqueroso" besar a fans en conciertos: critican a Maluma en TV española

El cantante de reguetón colombiano Maluma anda hace varios días promocionando en sus redes sociales su nueva gira, llamada ‘Papi Juancho Tour’.

Pero fue un video en su cuenta de Instagram que empezó a levantar ampolla entre algunas personas.

Se trata de un video en el que el colombiano recopilaba imágenes besando a diferentes seguidoras en sus conciertos.

"Can I have a kiss ? Hahahahaaaaaaa #PapiJuanchoTour ya viene, será que lo repetimos?", escribió Maluma junto al video.

Frente a este post una presentadora española, Lorena García de 'Espejo Público de Antena 3", cargó contra el cantante por las imágenes.

"Oye, ya está bien de ver besos, esto me parece horroroso. Ni pandemia, ni no pandemia, esto es una... Incalificable, sexismo puro, asqueroso", dijo Lorena y añadió: "Mira que Maluma me caía bien, pero no había visto estas imágenes".

Finalmente la presentadora explicó el porqué de su malestar: "Por muy fan que seas, por mucho que les guste, están invadiendo su espacio y creo que no deberían hacerlo".