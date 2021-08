Yuberjen y otras decisiones polémicas contra deportistas colombianos

Yuberjen Martínez perdió ante el japonés Ryomei Tanaka por los cuartos de final del peso mosca en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La decisión ha causado mucha polémica porque el boxeador local se vio inferior al colombiano para muchos expertos.

'Cochise' Rodríguez (1972)

Campeón Mundial en 1971 en los 4.000 metros persecución en Varese, Italia. No solo fue histórico su triunfo por ganar, sino porque era ciclista amateur. Si embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) le notificó al Comité Olímpico Colombiano (COC) que no podría inscribir a 'Cochise'. Una de las razones era una foto con la camiseta de la firma europea Benotto, que había financiado su viaje a México para batir la marca de la hora en 1970. Durante varios meses hubo un cruce de comunicados entre el COC y el COI. No hubo alegato que hiciera cambiar de opinión y el antioqueño no pudo ser inscrito.

Fabio Parra (1988)

Fue tercero en el Tour de Francia en una controvertida carrera. Primero en el Alpe D'huez el colombiano podía sacarle más ventaja a 'Perico' Delgado, pero por todo el público que había las motos no le permitieron avanzar más. Lo más grave fue que el español salió positivo en un control antidoping. La organización local presionó para que sancionaran a Delgado y la UCI no lo hizo porque para ellos la probenecida no estaba entre las sustancias prohibidas. El colombiano ha dicho que no querían dañar la imagen de España. Parra fue tercero en la general y el segundo, Steven Rooks, confesó años después que utilizó EPO.

Juan Pablo Montoya (2002)

El Gran Premio de Malasia en 2002 fue la segunda carrera de la temporada. En la primera curva el colombiano defendió su posición y chocó con Michael Schumacher. Afortunadamente ambos pudieron continuar luego de arreglar su auto, pero a Montoya lo sancionaron y debió entrar a boxes a lenta velocidad. El propio Schumacher dijo que habían sido muy duro con él y el dueño de Benetton, Flavio Briatore dijo: "No he entendido la sanción de Montoya ¿Será que cuando pasan los Ferrari todos debemos detener nuestros carros?"

Ceiber Ávila (2016)

Cuartos de final de Río de Janeiro en 52 kilogramos. El antioqueño perdió ante Mijaíl Aloyán en una decisión que pocos entendieron. Tiempo después al ruso le quitaron su medalla de plata porque salió positivo en un control antidoping y varios jueces de boxeo que estuvieron en esos Juegos Olímpicos fueron excluídos tras comprobarse que hubo resultados amañados.