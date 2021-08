Google no permitirá el ingreso a sus servicios desde Android antiguo /

¿Usuario de Android? Google actualizó una de sus normas y según su más reciente publicación, ahora las personas que utilicen una versión igual o anterior a Android 2.3.7 deben actualizar o cambiar su celular. Pues, no permitirá el ingreso a sus servicios en estos modelos.

"Como parte de nuestros esfuerzos continuos para mantener seguros a nuestros usuarios, Google ya no permitirá el inicio de sesión en dispositivos Android que ejecuten Android 2.3.7 o versiones anteriores a partir del 27 de septiembre de 2021", afirma la compañía.

Según la publicación una vez se ejecute esta norma, el usuario que cuente con esta versión recibirá una notificación de error en el nombre de usuario o contraseña al intentar iniciar sesión en sus dispositivos o al agregar una cuenta de correo electrónico.

Y en caso de no poder cambiar de celular o no poder actualizar su sistema operativo, Google recomienda acceder entonces desde el navegador del celular. Allí no se restringirá el acceso a las sesiones.