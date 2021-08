Arrieta arremete contra Alejandro Riaño por defender a Alejandra Azcarate

Recientemente, el comediante que encarna a 'Juanpis Gonzáles', Alejandro Riaño, mandó un mensaje de apoyo por el video de Alejandra Azcarate, tras su salida del país por el escándalo del narcoavión, aeronave que es de la propiedad del esposo de la comediante.

"Conozco a Aleja hace más de unos 12 años. Una mujer con carácter, frentera, sin pelos en la lengua y, sobre todo, una mujer que se ha ganado todo trabajando, luchando como muy pocas personas lo han logrado hacer con honestidad, presentándose en los escenarios más importantes del mundo y dejando la bandera de Colombia en alto", afirmó Riaño.

Ante estas palabras, el youtuber Nicolás Arrieta mostró su inconformidad, pues - para él- lo que intenta visibilizar con el personaje de 'Juanpis' va en contra vía con la defensa de Azcarate.

"Vean la hipocresía y la lambonería (de Riaño), ahí se le acaba el personaje y el paro, se le acaba lo que le da de comer. Ese man hace su humor, excepto cuando le tocan a la gente cercana. Solamente les digo: vomitivo, repulsivo y lambón", afirmó Arrieta.

Y añadió "Siganle creyendo a ese man porque se burla de la ‘gente de bien’, cuando él mismo es ‘gente de bien’ y ahí lo pueden ver (...) Ahí está su ‘Juanpis González’, el man que va al paro con una bandera y alquila un bus... ahí lo tienen, ese no es un personaje, es él mismo”.

Ante las fuertes críticas a Riaño, este simplemente se dedicó a decir: ”Yo soy buen amigo, no sé como sean ustedes, pero uno va hasta el final. A mí no me gusta darle la espalda a la gente y así trabajo”.