Influencer paraguaya muestra en directo acoso callejero en redes sociales

La influencer paraguaya Diana Mereles evidenció en sus redes sociales un caso de acoso sexual callejero; el hecho quedó captado en un video.

Mereles caminaban por la zona Costanera de Encarnación, en Paraguay, como lo hace diariamente, mientras grababa un video para sus redes sociales.

En un momento se le acercó un sujeto que le dijo "estás hermosa, mi corazón ", en ese momento la mujer se asusta, pero sigue caminando y grabando, tratando de alejarse del sujeto.

Le puede interesar:





Por la brisa no se escucha con claridad lo que le propone el hombre, pero ella le dice "No, no puedo...no se puede", ante la insistencia del sujeto Mereles contesta: "Soy una mujer casada, no puedo...no, no, gracias".

El sujeto finalmente la deja sola, y se nota la cara de alivió de la mujer luego de este episodio.