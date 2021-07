Hija de pastor dejó la religión para trabajar en OnlyFans

Nala Ray, una joven de 23 años, originaria de Illinois, Estados Unidos, nació bajo el estricto cuidado de una familia religiosa que vivían según las escrituras de la Biblia.

La joven habló con un medio ingles, The Mirror, sobre las prohibiciones que vivía en su niñez y adolescencia, a tal punto que esperaba el descuido de sus padres para verse con otras personas de su misma edad.

La mujer muchas veces dijo mentiras a sus padres para poder salir con jóvenes. Les afirmaba que iba a comedores comunitarios o a grupos de la iglesia, cuando en realidad estaba en citas.

“No me escapaba para beber o salir de fiesta, solo quería ser amada y apreciada sexualmente (...)", afirmó Nala, mientras recordaba que sus padres no la dejaban vestirse a la moda, usar redes sociales, y menos utilizar maquillaje.

Finalmente, terminó su secundaria y se fue a estudiar a una universidad, pero al poco tiempo la dejó y empezó a subir fotos muy sensuales a su cuenta de Instagram, ya que ella afirmaba que era una "criatura sexual", y por su educación nunca había explorado su esencia.

“He estado tan cerrado durante tantos años que se siente como si me hubieran abierto los ojos a todo un mundo de sexualidad y sensualidad. Estoy desesperada por estar cerca de todas estas personas que están sexualmente liberadas”, afirmó a The Mirror.

Tiempo después, gracias al gran número de seguidores en Instagram, decidió abrir su propia cuenta de OnlyFans lo que le generó una gran ganancia gracias a la suscripción al contenido que allí publicaba.

Rey contó al medio ingles que ganó su primer millón de dólares en tan solo 6 meses y actualmente, recibe unos 330.000 dólares al mes.

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS FOTOS SENSUALES QUE COMPARTE REY EN SU INSTAGRAM: