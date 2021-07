Carlos Ramírez: "Venía de un mes difícil y con una rodilla inflamada"

Carlos Alberto Ramírez se metió en la lista de colombianos que han logrado ganar dos medallas en Juegos Olímpicos, luego de lo hecho este jueves en la pista de BMX de Tokio 2002 que le dejó el bronce colgado en su pecho.

En conversación con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el bicicrosista destacó que el último mes fue muy duro por las complicaciones físicas que vivió.

"No fueron momentos fáciles, fueron muy duros, vengo de un mes muy complicado debido a una caída, tengo una rodilla inflamada. Salimos a dejar el corazón en la pista, seguimos luchando y soñando, ahora quiero disfrutar con mi familia", confesó.

Ramírez reveló que los dolores en su rodilla han sido una constante, pero a pesar de eso sacó fuerza de donde no la tenía para luchar por la medalla olímpica.

"Me duele mucho cuando me despierto, la primera doblada de rodilla es complicada, pero con la adrenalina de la carrera uno no siente nada. Hay que darla toda, sacar lo que uno tiene dentro para hacerlo", dijo.

En la competencia de este jueves parecía que no le alcanzaba, pero en la última vuelta aprovechó una caída del francés Daudet.

"Con el francés estaba compitiendo desde el inicio, me dio cagada su caída, es un gran amigo mío", comentó.

Es el segundo bronce para Carlos Ramírez, que no llegó a los Juegos Olímpicos 100% físicamente ni como favorito.

"Mi papá está muy feliz, es una locura, cuando puedo hablar con él me dice que él sí lo esperaba. Lo dejé todo en la pista y gracias a Dios le puedo llevar una medalla a mi papá. Estamos muy bien representados, desde el principal día de competencia la dimos toda por representar bien a Colombia en todo momento", manifestó.