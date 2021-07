Mariana Pajón: "Ojalá otros colombianos me superen en medallas olímpicas"

Mariana Pajón logró lo que nunca antes un colombiano había alcanzado en Juegos Olímpicos: colgarse tres medallas. Sin olvidar que dos de ellas son de oro y lo que la hace la deportista colombiana más importante en toda la historia.

La bicicrosista ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio y llegó a tres justas consecutivas colgándose una presea. En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, la campeona olímpica resaltó que llegó a Tokio sin pensar en si podía o no lograr medalla.

"Tenía la meta de conseguir una tercera medalla, no sabía si iba a ser acá porque las cosas se complicaron un poco en el camino. Esta medalla de plata vale más que cualquier otra medalla de oro que me haya ganado. Fue muy emocionante porque se viene a la cabeza todo lo que tuviste que pasar. Seguimos con ese sueño intacto, para mí ya era un triunfo estar nuevamente acá en unos Juegos Olímpicos", dijo.

Pero más allá de no alcanzar el oro por terceros Juegos consecutivos, sí encaró una marca que por ahora solamente ella posee: colgarse tres metales en Olímpicos.

"Tenemos muchos deportistas con mucho talento y corazón, ojalá me superen, yo me siento muy orgullosa de estas cifras, la verdad no sabía, después de la carrera me contaron. Me alegra mucho que haya sonado el himno y haya estado la bandera nuestra en tres continentes diferentes. Lograr tres ciclos olímpicos, por más imposible que parezca, por más no que uno escuche, siempre se puede si uno quiere", resaltó.

Sin embargo, lograrlo no fue fácil. Antes de la competencia de este jueves, Mariana Pajón tuvo que esperar 45 minutos porque la lluvia impidió que comenzaran a tiempo, lo que significó un cambio en la pista y la estrategia para alcanzar los mejores resultados.

"Nosotros nos preparamos para un calor tenaz, no para lluvia, nos tocó adaptarnos muy rápido. Hay que ser inteligente y correr con la cabeza bien fría", dijo.

No obstante, no dejó de lado enviarle un mensaje a los niños y niñas que hoy en día sueñan ser como ella.

"A todos los niños y niñas que hacen BMX o otro deporte, les digo que crean, que se puede, que disfruten el proceso, que lleguen a lo más alto que sí se puede", aseguró.