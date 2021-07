Boca es ambicioso con Villa y rechazó una nueva oferta de un club europeo

Boca Juniors no quiere dejar salir a Sebastián Villa por un precio mínimo. El jugador antioqueño que pidió ser transferido y es del interés del Brujas de Bélgica y uno de los objetivo principales del mercado del equipo europeo. No obstante, las ofertas presentadas no llenan las expectativas de los directivos xeneizes.

Hace unas semanas, el equipo belga había ofrecido 5 millones de dólares por el extremo de 25 años. Sin embargo, la respuesta de Boca Juniors fue tajante al rechazar dicho ofrecimiento.

Le puede interesar:

Ahora, según TyC Sports, Brujas mejoró en dos millones su propuesta por Sebastián Villa; es decir, pasó de 5 a 7 millones más otros dos por objetivos a cumplir y un porcentaje de futura venta. Del mismo modo, Boca Juniors mostró su negativa y no habría accedido a salir del jugador por esa cifra.

El colombiano tiene contrato hasta 2024 y una cláusula de rescisión tasada en 40 millones de dólares, no obstante, puede haber negociaciones entre clubes en busca de una cifra de salida menor.

Sebastián Villa ve con buenos ojos un cambio de aires tanto en lo profesional como en lo personal, luego de las implicaciones judiciales en las que ha estado envuelto desde hace un año.

El jugador, oriundo de Bello, Antioquia, llegó a Boca Juniors en 2018 procedente de Deportes Tolima. Desde entonces, ha disputado 98 partidos y ha anotado 15 goles en todas las competiciones.