“El desafío es no enamorarse de ti”: Impactante cuerpazo de Andrea Serna

Andrea Serna es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana y recientemente estuvo en la conducción del reallity ‘El Desafío: The Box’, lo que le dejó un descubrimiento en su vida personal.

“Gracias a The Box descubrí que el ejercicio me gusta más de lo que imaginaba, pero más importante aún, descubrí que, por encima del resultado físico, lo que me encarreta es el desafío diario, retar mi mente, plantear metas, cumplirlas, ver hasta dónde me lleva la disciplina con el importantísimo empujón de la voluntad, eso es lo sabroso de todo esto”, escribió la mujer en un post de Instagram que tiene encantados a sus fanáticos.

Le puede interesar:

Como se observa en la imagen, Andrea Serna luce un bikini a rayas de dos piezas que deja ver las curvas espectaculares de las que goza y por las que ha sido halagada por los colombianos por más de 20 años.

“Divina”, “eres preciosa”, “me vi El Desafío por tí”, “se nota que eres muy disciplinada, ese cuerpazo no es gratis”, “el cuerpón”, “eres una sensación”, “la mujer maravilla”, “la mujer más completa y dulce de Colombia”, “lindo cuerpote”, entre otros han sido los comentarios que le han dejado a la presentadora colombiana.

La fotografía de Andrea Serna ya está cercana a llegar los 50.000 likes y hay cientos de comentarios en los que elogian su belleza y la felicitan por su exitosa trayectoria, que la ha llevado a presentar hasta el Reinado Nacional de Colombia.