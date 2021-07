Marce la recicladora fue galardonada en cumbre de líderes en Alemania

Marce la Recicladora, youtuber y creadora de contenido que ha impactado al país con su mensaje ecologista fue galardonada por su ardua labor medioambiental en la convención One Young World 2021, en Alemania.

Desde la ciudad de Múnich, Marce se ha encontrado con numerosos líderes jóvenes que buscan un cambio en diferentes aspectos de la sociedad. Ella, al ser ganadora de uno de los premios de talento joven en país, fue a representar al país con su novedosa propuesta.

Además, tuvo la oportunidad de intervenir como Speaker y tener un panel en el que habló de su proyecto. “Tener un panel en este evento es muy bueno, son gente que lleva muchos años también, y cuando me dicen media hora antes que me daban un espacio me entraron los nervios”, asegura Marce.

Sara Samaniego, quien está detrás del proyecto, asegura que esto es un gran logro y con el que espera continuar impactando a los internautas con el mensaje del reciclaje y el cuidado del medio ambiente.

“Cuando uno hace las cosas con pasión y dedicación todo se logra, en un proceso lleno de alegrías, subidas y bajadas; pero siempre con el propósito de seguir impactando vidas”, concluye.