Evacuación preventiva de Mocoa por creciente súbita del río Mulato /

La población de Mocoa ha vivido momentos de tensión por cuenta de la creciente del Río Mulato, tras la alerta comunicada por Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), hasta el momento se afirma que no hay perdidas humanas.

Sobre las 9 de la noche de este miércoles 21 de julio, se reunió Consejo Municipal de Gestión del Riesgo luego de presentarse creciente súbita en el río Mulato.

Aunque aun no se registran afectaciones de las viviendas de Mocoa, las autoridades afirman que se encuentran en constante monitoreo de la situación presentada en este sector del departamento del Putumayo.

En un trino de la UNGRD, se afirmó que el "Sistema de alerta temprana -SAT permitió evacuación preventiva de la comunidad de Mocoa, salvaguardando la vida de sus habitantes. Mañana (jueves 22 de julio) se adelantará evaluación de los posibles daños en las obras de mitigación que se ejecutan en esta cuenca".

Por su parte, Jhon Jairo Imbachi, alcalde de Mocoa, manifestó "después del reporte vigía sobre las crecientes, se puso en funcionamiento del sistema alerta temprana, se informó a los ciudadanos para que esté muy pendiente del comportamiento del río y se procedió a evacuarlos. El río no se salió de ningún sitio afortunadamente, este momento no tenemos heridos, no tenemos desaparecido, y no tenemos muertos. El día mañana hará una revisión de sitio de los posibles daños ocasionado esta. Cualquier cambio del río estaremos informando por diferentes medio de comunicación (...) Los ríos ya han bajado su caudal".

