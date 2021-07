El doble moralismo nos intenta invisibilizar: Dayanna Visconti

Dayanna Visconti es una barranquillera quien se inclina por la fusión de pop y ritmos urbanos, como el reguetón, para manifestar su talento interpretativo e histriónico en los escenarios.

En CARACOL RADIO Dayanna reconoció que su condición de transgénero le ha dificultado un poco más la conquista de oportunidades. Dice que “No solamente en Colombia sino en todo el mundo, el doble moralismo las personas de mi género siempre son invisibilizados”, enfatiza Dayana Visconti.

La canción “Zúmbalo” es que en la voz y estilo de Dayanna suenan en plataformas y otros medios musicales como las discotecas italianas. Sus otros hits musicales siguieron cautivando al público europeo: “Que calor” (2014), “Para que volver” (2015), “Sedúceme” (2016), “Loca por ti” (2017), “De mujer a mujer” (2018), “One Shot” (2019), “Pégate” (2020), y este año Dayanna Visconti quiere poner a vibrar al público con “Zúmbalo” su más reciente lanzamiento musical.

Además de Zúmbalo, otras canciones recientes de Dayanna Visconti son: Coming out, Brillante, No importa lo que digan, Ahora soy yo, Sola, No me prestas atención y Sobreviviré.