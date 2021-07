Yéiler Góez: "El fútbol argentino es cosa de locos, te pegan, te insultan"

Yéiler Andrés Góez fue una de las figuras de Colón de Santa Fe en la victoria 1 - 2 sobre River Plate en El Monumental. El volante nació en Urrao, Antioquia el 1 de noviembre de 1999 y a los 3 años llegó a Medellín con su familia desplazada por la violencia. Góez dialogó con Caracol Deportes Digital sobre su corta carrera.

Caracol Radio: ¿Dónde creció y empezó a jugar fútbol?

Yéiler Góez: Llegué a la Comuna 3, al Barrio Santo Domingo de Medellín. De ahí fue mi crecimiento, estuve algunos años en una Fundación que se llamaba 'Colombianito'. Ahí estuve de los 7 a los 9 años.

CR: ¿Cómo fue su proceso en el Club Deportivo Estudiantil?

YG: Desde el momento que llegué fue demasiado interesante. Llegué a los 9 años, me formaron primero como persona y después futbolísticamente. Los valores que siempre me inculcaron fue respeto por los compañeros, por el técnico y la humildad. También me inculcaron el estudio, en el escudo de ellos siempre está primero el estudio y luego el fútbol. Todos los que trabajan en el club son personas demasiado nobles y amables y es algo que se le va pegando al jugador y desde ahí comienza a florecer todo. Disfruté casi 8 años y fui uno de los jugadores que más estuvo en ese proceso, incluso todavía estoy pendiente del club y me comunicó con personas que están allá como 'Chucho' (Jesús Ramírez, manager del club). Le tengo mucho amor a Estudiantil y mucho agradecimiento. A los 17 años llegué a Nacional.

CR: ¿Cuáles técnicos tuvo en su formación?

YG: En todo mi proceso de Estudiantil estuve con Camilo Girón, 'Pipe' Restrepo, Alejandro Restrepo (hoy técnico de Atlético Nacional), Alejandro Salazar. No sé si me olvide de alguno, pero fue con los que más tiempo estuve. En Nacional estuve con Nixón Perea, otra vez Alejandro Restrepo, Paulo Autuori. En la Selección Sub 20 con Arturo Reyes.

CR: ¿Por qué no jugó mucho en Atlético Nacional?

YG: Me lesioné el tendón de Aquiles y fue una recuperación muy larga.

CR: ¿Cómo llega a Colón de Santa Fe en 2020?

YG: Fue algo muy raro. De un momento a otro se dio la posibilidad de venir acá. Mi representante es una persona muy profesional, se movió muchísimo, muy rápido. En Nacional no era muy tenido en cuenta y la verdad después de una lesión tan larga quería jugar todos los minutos posibles que me dieran en algún equipo. Gracias a Dios se dio un equipo de primera y más en el fútbol argentino.

CR: ¿Qué es lo que más se la ha dificultado en el fútbol argentino?

YG: La verdad lo que más me costó fue el primer mes adaptarme al físico, al roce. Los jugadores te pegan demasiado, te insultan. Es algo anormal el fútbol argentino, es 'cosa de locos' como se dice acá. Gracias a Dios ya estamos más acoplados en el fútbol argentino y gracias a Dios ya se están dando los resultados de todos esos esfuerzos.

Por ahora Yéiler Góez está a préstamo en Colón de Santa Fe hasta el 31 de diciembre de 2021. Sus derechos pertenecen a Atlético Nacional y otro porcentaje al Club Deportivo Estudiantil.