Juan C. Echeverry inició recolección de firmas para impulsar su candidatura

El exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, entró a la contienda electoral del 2022, con el anuncio, esta semana, de su candidatura presidencial. Aspiración que ratificó este miércoles con el lanzamiento de ‘Vamos Pa’ Lante con Echeverry’, el comité promotor con el que busca recoger 1 millón de firmas para respaldar su aspiración.



“Lo primero que hay que resolver es el problema económico. Aquí se necesita alguien que sepa de economía y que sepa de manejo de crisis y que entienda el país no sólo desde Bogotá, sino que entienda todo el país y se emplee a fondo en las regiones”, indicó Echeverry.



El expresidente de Ecopetrol también dejó abierta la puerta para que lleguen otros sectores políticos a su candidatura.



“Vamos a ir por firmas, pero por supuesto yo aspiro a que en el mes de noviembre el Partido Conservador me acompañe y que aquí lleguen muchos partidos, el Partido de la U, el Partido Cambio Radical, muchos movimientos políticos pero, sobretodo, (…) que llegue toda la gente que no cree ni en partido ni en política”.

Frente al acuerdo de paz, dijo que se debe cumplir por tratarse un compromiso del Estado colombiano.



“El acuerdo de paz, firmado en el Gobierno de Juan Manuel Santos, es un acuerdo firmado por el Estado colombiano y dado que es un acuerdo firmado por el Estado colombiano, es un acuerdo que hay que cumplir. Es un mandato para el presente y para el futuro”, añadió.