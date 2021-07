¿Qué dicen los sectores políticos sobre la nueva reforma tributaria?

El Gobierno entregó detalles del proyecto de reforma tributaria que radicará en el Congreso de la República el próximo 20 de julio. Temas como la ampliación y financiaciónde los programas sociales han sido destacados desde diferentes sectores.



La senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, destacó que el texto contemple la ampliación del Ingreso Solidario hasta diciembre del próximo año y la gratuidad en la educación superior publica para los estratos 1,2 y 3.



“Muy importantes los consensos que el Gobierno ha logrado. Aspiramos que a partir del 20 de julio el Congreso de la República responda apoyando esta iniciativa, que será financiada con sobretasa al impuesto de renta al sector financiero, sobretasa al impuesto de renta a las empresas, reducción significativa de gastos de personal y generales en el Estado y adicionalmente haya una gran estrategia de lucha contra la evasión. Yo veo un ambiente positivo para apoyar esta iniciativa”, indicó la senadora del Centro Democrático.

Por su parte el senador de Colombia Justa Libres, Jhon Milton Rodríguez, aseguró que ve en el Congreso un ambiente propicio para sacar adelante,lo antes posible, esta iniciativa, que según indicó, llega al legislativo con amplio consenso.



Y agregó que “la ley de inversión social tiene su bondad en financiarse a partir de la lucha contra la evasión de impuestos, la reducción del gasto público, el aplazamiento de manera generosa por los empresarios en lo que implicaba la reducción del impuesto de renta, la sobretasa de tres puntos al sector financiero….”, dijo Rodríguez.



Por su parte el senador del Partido Conservador, Efraín Cepeda, aseguró que “la ley de inversión social tiene grandes noticias, no se gravará a los más vulnerables, no habrá IVA, no habrá impuestos a personas naturales y tendremos inversión social: subsidio a la nómina, Ingreso Solidario a más de 3 millones de familias, gratuidad de la educación superior pública para estratos 1,2 y 3, subsidios a las empresas que empleen jóvenes entre 18 y 28 años, y mujeres mayores de 40”.



La representante por la Alianza Verde, Katherine Miranda, indicó que la reforma socializada en las últimas horas “sólo presenta generalidades y trivialidades. Es realmente inaceptable que un tema tan álgido y que provocó el gran paro nacional, hoy el Gobierno no haya dado ninguno de los detalles esperados para entender cómo va a financiar los programas sociales y cómo se va superar el déficit fiscal. Yo tengo varias dudas, primero, porque no se habló de la sostenibilidad de la deuda…”.