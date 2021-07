Santos Borré: "Encontré un club donde puedo ser importante"

El futbolista colombiano Rafael Santos Borré se despidió emotivamente de River Plate, el club que fue su casa por más de 4 años y donde construyó confianza luego de un paso poco agradable por el Atlético Madrid. Ahora, dio un paso adelante en su carrera tras firmar por el Eintracht Frankfurt de Alemania, donde espera tener un desquite en Europa.

En una entrevista con el programa F90 de Espn, Borré habló de su paso por la institución millonaria, de donde se va siendo el máximo goleador de la era Marcelo Gallardo, quien edificó un equipo con el sacrificio como una de las principales características, impregnando esto en el delantero de 25 años.

Ejercer presión como delantero con Gallardo

"Se trabaja más que nada para ayudar al equipo, que no es sacrifico sino ayuda. Marcelo se basa en que no queremos ver sufrir a nuestros defensores; para que ellos no sufran, nosotros (los delanteros) les tenemos que ayudar, en esa mentalidad está la forma de nosotros tener esa idea de ir a buscar siempre al rival, siempre queremos que los volantes estén frescos para recuperar".

Su primer paso por Europa y la elección del Eintracht Frankfurt

"Muchas veces uno va con el sueño de que en Europa le va a ir bien, está la ilusión, pero en el fútbol pasa que te lleva un director deportivo y el entrenador no te pide. Uno llega a un lugar donde vieron la oportunidad del negocio, pero no era del interés del club y a medida que se juegan los partidos te das cuenta que no te necesitaban. Cuando uno encuentra un club, que muchas veces no es el tema económico por que hubo ofertas de Arabia y de USA, yo quería seguir creciendo; encontré el club que me mostró interés, un proyecto donde puedo ser importante. Los jugadores tenemos que tener eso en cuenta, en qué lugar podemos ser importantes".

¿Volver a River Plate?

"Yo creo que sí. Uno se identifica con la idea de juego, con el estilo y la mentalidad. Entré al mundo River y me enamoró su idea, que es un club ganador. Cuando no esté Marcelo, cómo sería, eso siempre lo he pensado, si el club tiene ganas de que yo vuelva, siempre voy a tener esa ilusión de volver, porque viví momentos muy lindos”.

Penales entre Colombia y Argentina por Copa América

"En ese sentido, ‘Dibu’ tal vez se excedió un poco, pero jugó con sus condiciones. Yo estoy acostumbrado a ese tipo de cosas porque jugué en Argentina; ahí es importante tener la tranquilidad y la personalidad para manjar eso. Los jugadores nuestros, no sé si era la primera vez enfrentar a un portero con ese tipo de cosas, pero 'Dibu' lo supo manejar. Siento que por parte de mis compañeros tenían claro dónde patear, pero con un portero así hay que saberlo manejar".

Contrato con River Plate

"A mí no me incomodó, de parte del club era un momento difícil. Con el Atlético hubo situaciones complejas y también se metió la pandemia. Tuve la opción de salir en otros momentos y no había querido o tomado esa decisión, porque quería seguir luchando en River. Cuando se dio la oportunidad dije que era un buen momento y tener el apoyo del club fue importante".

¿Costó la decisión de ir a Alemania?

"Costó mucho porque a mi familia le cuesta creer que no estoy en River, que no juego hoy. Cuando uno vive tantos momentos tan lindos en un club, para cambiar así a mi familia, hay muchas cosas que nos están costando, pero estoy tratando de hablar y convencerlos de entrar en este nuevo reto y afrontarlos de la mejor manera".

Situación Edwin Cardona

"Supe la situación desde el primer momento. Vivimos muchos días encerrados y hasta donde tengo entendido quería ver a su familia, no sé cómo se manejó el club. Él me dijo que lo había conversado, después no sé qué haya pasado. Era entendible después de tanto tiempo ir a buscar a su familia"

Jorge Carrascal

"Tiene todas las condiciones, es un crack. En esa Copa del año pasado, había dado un repunte importante, se había ganado un lugar en el equipo. Va más en ajustes pequeños, en su mentalidad y su trabajo, está entrando en ese ritmo. A los hinchas de River les pido que le tengan paciencia porque les va a aportar mucho".

Mensaje a hinchas de River Plate

"Agradecido por todo este tiempo, por los momentos que vivimos, me llevo recuerdos maravilloso los voy a extrañar, espero que sean felices, que sigan por este camino, que sigan alentando al equipo. Me voy de un lugar maravilloso, agradecido por este tiempo compartido".