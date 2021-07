James y Shannon habrían terminado: razones de la posible ruptura

James Rodríguez sigue entrenando y buscando su mejor momento en Everton tras la llegada de Rafa Benitez al club inglés, con quien ya estuvo en Real Madrid. Este 12 de julio, el colombiano cumplió 30 años y lo celebró por su lado, algo que llamó la atención en su vida personal.

Le puede interesar:

Recordemos que el futbolista de la Selección Colombia no fue convocado por una polémica en la que se mencionaba que no estaba del todo listo para jugar por una supuesta lesión muscular, por lo que James no fue a la Copa América y disfrutó de sus vacaciones.

Aunque no es tan común ver a Shannon de Lima, su pareja, subiendo imágenes junto a él, o de él, sí pasaba y aún más con los cumpleaños. Esta vez, la modelo venezolana no publicó nada y sigue el misterio por una supuesta ruptura del colombiano con esta famosa.

En redes sociales creció el rumor y al parecer la relación habría llegado a su fin, teniendo en cuenta que Shannon también tenía cercanía con Maria del Pilar, mamá, Juana Valentina, hermana, y Salomé, hija de James Rodríguez, algo que se hacía público en la web, pero de un tiempo a acá ya no. Ninguno de los dos tiene fotos con el otro en las redes sociales.

Estando en Miami, tampoco acompañó a Salomé en el cumpleaños de ella en mayo, algo que también confirmaría el fin de la relación. James, en su cumpleaños, no recibió ni un mensaje público de esta famosa. ¿Murió el amor?