Tutoriales: ¿Cómo saber si su celular tiene un virus?

Diaramente a través de nuestros dispositivos móviles circula todo tipo de información, desde memes hasta datos laborales pasando por videos y mucho más contenido que en muchos casos es la causa de que nuestros dispositivos queden obsoletos.

En Caracol Radio, le compartimos una serie de consejos para identificar si su celular está infectado con algún virus.

Inicialmente, hay que prestarle atención a cambios en el desarrollo habitual del dispositivo. Por ejemplo, si su celular se pone lento, el consumo de la batería es mayor o si sus datos de internet no le duran, puede estar siendo víctima de virus.

Evidentemente una alerta clara al ser víctima de archivos maliciosos es el bloqueo excesivo de aplicaciones. Cuando este comportamiento se torna habitual puede contener atrás el que el celular porte algún tipo de infección que no permitan su funcionamiento habitual.

Otra alerta, sin duda, es que al navegar por el celular empiece a encontrar aplicaciones que usted no descargó o archivos que no instaló en el celular. Como recomendación no las abra y más bien desintálelas una vez las identifique.

Por otro lado, si su dispositivo se empieza a calentar sin ejecutar aplicaciones, lo más probable es que en segundo plano se estén desarrollando procesos con los archivos infectados.

¿Qué hacer si mi celular se infectó?

Según expertos en ciberseguridad, es ideal que el usuario no descargue o abra mensajes de personas desconocidas, normalmente estos chats suelen contener archivos maliciosos que infectan los dispositivos y roban información.

Otra recomendación, es contar con programas que analicen constantemente los dispositios y prevengan este tipo de ataques.