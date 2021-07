Kyrgios: "No amo el tenis como Federer o Nadal, mi amor es el baloncesto"

Nick Kyrgios tuvo que retirarse en tercera ronda de Wimbledon por una lesión ante Félix Auger-Aliassime. El australiano de ascendencia griega siempre da de que hablar por sus actitudes dentro y fuera del campo y lo apodan "el chico malo".

En dobles mixtos había jugado con Venus Williams en viernes y cuando en rueda de prensa le preguntaron sobre Federer, Nadal y Djokovic dijo: "Yo definitivamente no amo tanto el tenis como estas leyendas. Federer, Nadal y Djokovic no podrían vivir sin el tenis. Es su gran amor. Mi gran amor es el baloncesto, pero no pude seguir ese sueño".

El que alguna vez fuera número 13 del mundo hoy es puesto 60: "Yo no me despierto cada día pensando en ello, queriendo mejorar cada vez que entro en pista. No me ocurre, no es algo que me pase fácil. También creo que ellos no tuvieron que crecer con tanto criticismo al comienzo de su carrera. No digo que eso me haya sacado del deporte, pero sí que me puso mucha presión al principio".

Con 26 años el australiano aclaró que eso no quiere decir que se vaya a retirar. Con sus 1.93 metros tenía talla para ser jugador de baloncesto, pero por ahora muchos esperan que vuelva al Top 50. Hace rato Kyrgios es más noticia por otras que por su desempeño en la cancha.