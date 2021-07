Bajaron del avión a papá de Luisito Comunica por tener vacuna Sinovac

Luisito Comunica, a través de los stories de su cuenta oficial Instagram, contó que se encontraba atrapado con su papá en Turquía, cuando emprendía un viaje para celebrar el Día del Padre.

El "calvario" para el youtuber mexicano empezó cuando al intentar abordar un avión hacia la Unión Europea y le preguntaron a los dos qué vacunas para el coronavirus les habían aplicado. El papá de Luisito afirmó que le habían aplicado el biológico de Sinovac, por lo cual se le negó el abordaje.

Le puede interesar:

"Como una segunda piel", le dicen a Paola Jara por ajustado conjunto

Jessica Cediel conquistó a sus seguidores con sensual lencería

“Mi papá tiene vacuna Sinovac y no sirve para viajar a Europa, no la aceptan. Si tienen Sinovac sepan que no sirve para viajar, literal, nos dijeron ‘no pueden ir a Europa'”, afirmó en el video.

Luisito afirmó que las aerolíneas europeas solo aceptaban personas que estuvieran vacunadas con Pfizer, AstraZeneca y Janssen.