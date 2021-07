Jessica Cediel conquistó a sus seguidores con sensual lencería

En un pequeño video compartido en su cuenta de Instagram, Jessica Cediel conquistó a su seguidores.

En el video aparece la presentadora en unas mallas y una pequeña tanga en una sesión de fotos.

"The art of eye contact… not a feeling you forget!", escribió Cediel en la publicación.

El video ya cuenta con 119 mil 'me gusta'.

Vea aquí el video: