Petro responde a señalamiento de Claudia López contra Colombia Humana

Un nuevo choque están protagonizando el senador y líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Esta vez por un mensaje en twitter en el que la mandataria se refirió a la retención de buses del SITP y en donde, además, lanzó duras acusaciones contra ese movimiento político.



“Con la dotación que les dan dirigentes de Colombia Humana, pinchan, bloquean y secuestran buses, pocos jóvenes radicalizados para hacerles la campaña del caos, la obstrucción y destrucción de Transmilenio y la tranquilidad ciudadana. Bogotá se Respeta!”, había indicado la mandataria.



Ante esto, el líder de la Colombia Humana le respondió a través de la red social, pidiendo a la alcaldesa López, rectificar la afirmación.



“Solicito públicamente a la alcaldesa de Bogotá rectificar esta afirmación calumniosa. Para desinflar llantas no se necesitan dotaciones y los gestores de convivencia fueron fortalecidos en la Bogotá Humana precisamente para no usar el Esmad”, indicó Petro.



Y agregó: “cuando el claudismo decía que no le podíamos ganar a Uribe competía en progresismo; ahora, que saben que solo una coalición total de la derecha y él puede intentar detenernos, se traslada a la derecha. El paso de Claudia a la derecha es calculado”.



El senador Petro también solicitó a la bancada en el Concejo de Bogotá, analizar la posibilidad de declararse en oposición al Gobierno de Claudia López.



“He solicitado el levantamiento de bloqueos y una tregua mientras pasa la ola de pandemia hace meses, pero la respuesta estatal no es más que una táctica electoral de descrédito sobre nosotros. La bancada del concejo debe analizar si es hora de pasar a la oposición en Bogotá”.