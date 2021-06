Luly Bossa reveló por qué lleva tantos años en "verano" /

En las últimas horas, ala actriz colombiana Luly Bossa dejó a más de uno sorprendido tras afirmar a una youtuber ( ‘Diva Rebeca’) que lleva varios años sin tener relaciones sexuales.

La afirmación se dio cuando la diva le preguntó que hace cuánto se había hecho una prueba de VIH. A lo que la actriz barranquillera afirmó: “Anda, espérate es que llevo años sin tirar, mi amor”.

Y explicó más a detalle por qué tomó esta decisión: "Sí, años. Yo sé que me la hice hace unos añitos (la prueba de VIH), hace como 2 años, 3, para una vaina que me mandó el ginecólogo. En el 2008 tuve mi último noviazgo y me enteré de cosas horribles, entonces yo preferí abrirme del parche”, afirmó Bossa.

La actriz dijo que la decisión también la tomó porque se la atención de su hijo Ángelo la empezó ha absorber en su vida personal y los recuerdos de las "embarradas" de sus ex han hecho que se abstenga.

Para finalizar, la actriz afirmó que en este momento "no hay con quién".