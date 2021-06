Nairo Quintana: "No estoy en condiciones de disputar la general del Tour"

Nairo Quintana, líder del Arkéa Samsic en el Tour de Francia que estará dando inicio este sábado en Brest, comentó en rueda de prensa con distintos medios colombianos que en este momento no se encuentra en condiciones para pelear la general de la carrera, por lo que el objetivo del equipo será buscar triunfos de etapa.

"Ha sido un año muy diferente para mí, con bastantes complicaciones de salud. Me caí el año pasado en el Tour de Francia y sigo arrastrando todavía secuelas de esa caída. No estoy en condiciones de disputar la general en el Tour", comentó un Nairo totalmente sincero.

Al respecto añadió: "Mi objetivo es luchar por las victorias de etapa para poder estar siempre adelante y tener una alegría".

Sobre la ausencia de sus compatriotas en el equipo, explicó. "El resto de los colombianos no están porque nos vamos a jugar otras cartas. Traemos rodadores para hacer las etapas al embalaje. Me siento diferente, es incómodo, porque estoy acostumbrado a hacer la general y no se sabe lo que va a pasar".

Entretanto, de su participación en el Dauphiné y la molestia del técnico del equipo, comentó. "Fue una carrera en la que nunca me ha ido demasiado bien por el polen que hay en esta época. Este año ha sido terrorífico en el tema de las alergias y por eso se sabía que yo no iba a estar bien".

Finalmente, sobre su condición física, manifestó. "La incomodidad mía es arrancar y no estar para disputar. Es un conjunto de lo que ha ido pasando. No voy a inventar. No estoy acostumbrado a eso y me da tristeza. En la vida tenemos altibajos. Espero terminar este año y hacer una preparación para el 2022".