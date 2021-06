Egan Bernal: "Ahora mi gran sueño es ganar la Vuelta a España"

Egan Bernal, vigente campeón del Giro de Italia, expresó su deseo por conquistar la "triple corona" del ciclismo, emulando lo hecho únicamente por siete corredores en la historia del pedalismo mundial.

"Ahora mi gran sueño es ganar la Vuelta a España", señaló el corredor colombiano de 24 años durante su ceremonia de homenaje hecho en la Catedral de Sal de su natal Zipaquirá.

Bernal; no obstante, le bajó algo de presión a este objetivo. "No creo que sea este año, tengo 24 años, pero ojalá completar la triple corona, sería un sueño hecho realidad. Mi sueño era participar en una grande, luego con ganar, y poco a poco vamos cumpliéndolos".

El ciclista del Ineos ganó el Tour de Francia en 2019, cuando tenía apenas 22 años.

Durante la ceremonia, Egan elogió y agradeció a sus padres, a quienes les otorgó la maglia rosa de líder del Giro de Italia. "Gran parte de mi inspiración son mis padres, mucha gente sabe lo difícil que fue mi infancia, vivimos momentos complicados, pero el ejemplo que me dieron de no rendirse y sacar esa verraquera, es algo que siempre me marcó".

De igual manera, contó algunos detalles del apoyo de Daniel Felipe Martínez, destacado como el mejor gregario del Giro, durante la semana definitiva.

"Para nadie es un secreto que Dani (Martínez) podría ser líder en cualquier equipo, pero siempre estuvo ayudándome en el Giro, no solo en esta etapa, siempre se puso la '10' en las etapas llanas. Tener una persona de ese nivel trabajando para uno, se hacen las cosas más fáciles", comentó.

Y añadió: "Me puse a seguir unos ataques que no debía, no calculé bien el esfuerzo, era el cumpleaños de mi mamá, pero me dio una crisis y pensé, voy a perder el Giro. Faltaban como 3km, iba muerto. Solo gritaba Dani espéreme, y él bajaba el paso pero yo lo veía y más se me iba".

"Dije ya perdí la carrera. Dani me dice... 'hágale, vamos suave esta parte' y los últimos dos eran más llanos y ahí Dani me podía ayudar más. Me daba ánimo, llegamos al llano y pudo ayudarme, este Giro se lo debo en gran parte a él", concluyó.

Egan Bernal confirmó finalmente que este año participará en la Vuelta a España, manteniendo en entredicho su presencia en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.