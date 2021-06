Aprobada en último debate la reforma al Código Disciplinario

Las plenarias de Senado y Cámara de Representantes aprobaron el proyecto de reforma al Código Disciplinario, impulsado por la Procuraduría y el Ministerio del Interior, con el que se busca cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación al denominado caso Petro.



“El apoyo a este proyecto de ley deja viva la institucionalidad de la Procuraduría. Agradezco mucho la posibilidad que nos dieron de evitar que más de 10 mil procesos prescribieran. Se ha dicho No a la impunidad; podremos hacer investigaciones disciplinarias no penales frente a funcionarios públicos, cualquiera que ellos sean", indicó la procuradora Margarita Cabello.

Le puede interesar:

- Proyecto que prohibiría el fracking en Colombia, a punto de hundirse

La iniciativa contempla la atribución jurisdiccional, la doble conformidad y otorgaría al Ministerio Público funciones de policía judicial. El coordinador ponente en Senado, Fabio Amín, explicó que, además, se “establece la doble conformidad de las decisiones sancionatorias del Procurador General de la Nación, que será resuelta por una sala especial, previo sorteo de lista de elegibles que viene del concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esto garantiza plena imparcialidad, independencia y autonomía, incluso frente a la autoridad que ejerce el Procurador General”.

Frente a las críticas que ha habido por las facultades de policia judicial, indicó que hoy el Ministerio Público ya tiene esas funciones, “y lo que hacemos nosotros es impedir que sean delegadas y las acotamos sólo en cabeza del Procurador General, de su despacho serán atribuibles las funciones de la policía judicial”, agregó.

La procuradora, por su parte, aseguró frente al cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana, que "la interpretación que tenemos que darle a la sentencia es una del sentido nacional constitucional de nuestro país, con respeto por la libertad de integración legislativa que tenemos. No podemos aplicar la literalidad contenida en esa sentencia. No es posible aplicar literalmente la orden de que los funcionarios de elección popular solo pueden ser sancionados por un procedimiento penal, mediante un juez competente. La Procuraduría es el órgano encargado de hacer las investigaciones disciplinarias".



Sin embargo, según la senadora Angélica Lozano, el proyecto no cumple con la sentencia relacionada con el caso Petro. "No es menor ni es inocuo, que este Congreso, a conciencia, esté aprobando un proyecto que burla y viola el fallo de la Corte”, indicó Lozano.



Durante las discusiones, en simultáneo entre las plenarias, fueron negadas proposiciones de archivo tanto para el proyecto como tal, como para los artículos más polémicos, entre ellos el que entrega facultades al presidente de la República para crear nuevos cargos en la Procuraduría.

Así las cosas, la reforma pasará ahora a ser conciliada en cada plenaria. Si estos informes no generan ningún imprevisto y son aceptados, solo le restará la sanción del presidente Iván Duque, para que este proyecto se convierta en ley de la nación.