Encuentran sin vida a la actriz de cine para adultos Dakota Skye

La actriz de cine porno Lauren Kaye Scott, mejor conocida en la industria como Dakota Skye, fue hallada muerta en su casa rodante en Los Ángeles, según lo confirmó un familiar a medios estadounidenses.

De acuerdo con Linda Arden, tía de la actriz, su sobrina luchaba contra la adicción al fentanilo (un opioide sintético similar a la morfina), y también tenía problemas con el alcohol. Además, creció en una familia “disfuncional”, que involucraba abusos de todo tipo.

“Ya no tiene que caminar por este mundo con dolor en su propia prisión y eso me reconforta, saber que ya no tiene que luchar contra las voces e imágenes que la perseguían”, relató Arden a The US Sun.

Debido a este testimonio, la hipótesis que tienen las autoridades sobre el deceso de la mujer es una sobredosis, sin embargo, nada está confirmado y los hechos son materia de investigación.

Dakota Skye había dado de qué hablar hace unas semanas por una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram en la que se ve mostrando sus senos, posando frente al mural de George Floyd, el afroamericano que murió a causa del abuso policial de un oficial.