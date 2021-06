Bernardo Tobar obtiene el cupo número 52 para Colombia en los Olímpicos

Este martes Colombia completó 52 cupos de atletas representantes para los Juegos Olímpicos tras la confirmación de Bernardo Tobar Prado en la modalidad de Pistola a 25 metros, tal y como lo confirmó el Comité Olímpico Colombiano.

"Con la invitación de la Federación Internacional de Tiro Deportivo y la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva para la modalidad de Pistola a 25 metros, Colombia llegó a 52 cupos fijos para Tokio 2020", informó el Comité.

'Grillo', como es conocido, es hijo del legendario tirador deportivo Bernardo Tobar, a quien siempre vio como un referente.

"El viejo es mi héroe, lo he seguido desde que tengo uso de razón, empecé mi vida deportiva porque siempre quise ser como él. Voy a cumplir 40 años y creo que me faltó, ya voy saliendo y quise haber hecho más cosas, pero no es fácil calzar sus zapatos", expresó el clasificado a Tokio en entrevista con el COI.

Las justas deportivas más importantes del mundo comenzarán el 23 de julio del presente año y finalizarán el 8 de agosto.