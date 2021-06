James a exjugadores de la Selección: "Hay que tener códigos"

James Rodríguez, Juan Camilo Zuñiga y Teófilo Gutiérrez realizaron un Instagram Live en el que expresaron su molestia por algunos comentarios recibidos por algunos exjugadores de la Selección Colombia a través de los medios. Así mismo, James reiteró que se encontraba en optimas condiciones para estar en la Selección Colombia.

"Ustedes fueron jugadores, no se olviden de eso. Hay que tener códigos", señaló el volante del Everton respecto a algunas declaraciones de exfutbolistas que hoy trabajan en distintos medios de comunicacion.

"Nosotros hemos sido muy respetuosos. La prensa va y viene, pero sí hay códigos", añadió al respecto Zuñiga. "A través de un micrófono uno no puede ser tan desleal".

"Ellos pensaron que siempre iban a estar ahí arriba y la generación nuestra, con todo respeto, ya los pasamos", comentó James.

Sobre su ausencia en la Selección, el volante del Everton manifestó: "Yo no comparto la decisión del cuerpo técnico, yo estaba bien y para jugar, otra cosa seria es que el entrenador diga tu no me gustas, y listo yo me voy, pero yo quería estar, porque aun cuando no estaba bien en el pasado jugaba bien y rendía".

Sobre su futuro, el volante cucuteño añadió: "Estamos viendo, si me quedó otro año más, ahí estaré bien".