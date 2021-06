“Diosa del olimpo”: Ester Expósito se robó las miradas con tremendo escote

Ester Expósito es una actriz española que se dio a conocer por su protagónico en la serie para Netflix ‘Élite’ y ha ganado mucha fama y seguidores en sus redes sociales tanto por su talento como por su belleza.

Y es que parte de tener una cara preciosa, goza de un cuerpazo que tiene cautivados a sus más de 26,7 millones de seguidores, quienes no paran de halagarla por sus fotografías y videos en donde sale muy hermosa.

Precisamente en su más reciente publicación, Expósito lució un hermoso vestido rojo con el que modeló ante la cámara, dejando encantados a sus fanáticos por el espectacular escote que usó y por la sensualidad que derrochó.

“U go come to my place (frase de la canción Lonely de Joeboy que traduce “ven a mi casa”) @jcarlosmauri se puso creativo en Málaga”, escribió la actriz en el copy de su clip en el que también muestra la belleza de la ciudad española.

La publicación ya acumula cerca de 7 millones de reproducciones, alrededor de 3,5 millones de likes y más de 15.000 comentarios en los que no parar de halagarla por su belleza: “Dios mío bendito”, “me explotaste la cabeza”, “te sienta bien el rojo”, “preciosa es poco”, “vales mucho más que la pena”, “te daría una oportunidad”, entre otros.