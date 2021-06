Aún no hay fecha para la presentación de la reforma tributaria al Congreso

De acuerdo con el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, el proyecto de reforma tributaria o de inversión social será presentado al Congreso de la República en las próximas semanas, luego de cumplir con siete foros en las regiones del país.

Reveló que estas jornadas iniciarán desde el próximo 17 de junio, en Barranquilla y se extenderán hasta la primera semana de julio por seis regiones: Antioquia y el Eje Cafetero (Medellín), Tolima y Huila (Ibagué), Suroccidente (Cali) y Amazonía y Orinoquía (Leticia).

"Estamos en la mayor disposición para que este proyecto sea construido entre todos y verdaderamente tiene que ser así, no podemos olvidar que hay opiniones valiosas en todos los rincones de Colombia. Por eso, en las próximas semanas iremos a las regiones a escucharlas y alimentar esta iniciativa", expresó el Ministro.

Aclaró que existe el claro compromiso del Gobierno nacional de no tocar a la clase media, no modificar la renta a personas naturales, no tocar el IVA y garantizar los programas sociales.

La meta del equipo económico es poder recaudar unos 14 billones de pesos de acuerdo con las proyecciones realizadas inicialmente.

Con lo planteado por el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo el proyecto de reforma tributaria sería presentado al Congreso en el periodo legislativo que comienza el próximo 20 de julio.