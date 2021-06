Estos son los peligros que encierra bañarse con lentes de contacto

Los lentes de contacto son una popular alternativa para corregir los problemas de visión sin sacrificar el aspecto físico. Lo mismo ocurre con las gafas de sol, que pasaron de ser un elemento para proteger los ojos a ser un accesorio imprescindible de nuestro 'look'. Sin embargo, ambos encierran peligros que incluso podrían terminar en ceguera.A pesar de que el coronavirus ha trastocado todos los aspectos de la vida diaria, con los planes de vacunación masivos que actualmente tienen lugar en varios países es probable que este año más personas vayan a la playa, lago o piscina para aprovechar en vacaciones.

Es justo en este momento cuando las personas salen a comprar gafas de sol en un intento de cuidar su visión y de lucir bien. El oftalmólogo ruso Dmitri Maychuk compartió un par de consejos en un programa de televisión para evitar cometer errores a la hora de escoger estas gafas.

Más no siempre significa mejor

Lo más importante que deben saber es que el grado de oscuridad del lente no siempre implica que tenga mayor protección contra los rayos ultravioleta.

"La negrura del lente no siempre se corresponde con el nivel de protección. Las gafas pueden ser negras, bonitas, pero no siempre son efectivas", señaló Alexandr Myasnikov, conductor del programa y médico.

En efecto, el oftalmólogo confirmó que estos accesorios no solo nos ayudan a lucir más elegante, cuando son de calidad ayudan a proteger de la luz ultravioleta, que puede causar serios daños al cristalino y la retina.

El riesgo, de acuerdo con el experto, es que se produzca opacidad del cristalino. Sin embargo, aclaró que esto solo podría pasar si se acumula por años la exposición directa al sol.Asimismo, es importante revisar que el lente tenga en efecto un filtro UV, ya que hay muchas marcas que dicen tenerlo, pero en realidad ofrecen poca protección."Si compra gafas de sol, no sea tacaño", añadió el conductor del programa.

Los peligros debajo de los lentes de contacto

Otro de los peligros de las vacaciones para las personas que usan lentes de contacto es que muchas se olvidan de quitárselos a la hora de ingresar al agua. Esto, según el especialista, "es el peor problema del verano". El oftalmólogo explicó que tanto en el mar, como en el agua dulce de un río o lago vive una gran cantidad de bacterias. Y cuanto más caliente esté el agua, más podemos esperar.

"El lente se moja, las bacterias se adhieren a la superficie interna del lente. Tienen las condiciones ideales para el desarrollo debajo del lente y no se eliminan con las lágrimas. Por lo tanto, no se puede nadar con lentes", explicó Maychuk. Además, no solo bañarse con ellas podría ser peligroso, también dormir sin quitárselos, a pesar de los anuncios que afirman lo contrario.

"Una noche es suficiente para que la bacteria provoque una infección grave, que puede causar que pierda el ojo", advirtió el oftalmólogo.