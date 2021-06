La reconstrucción de Providencia avanza a paso lento

En la madrugada del 16 de noviembre del 2020, el huracán Iota golpeó las islas de Providencia, Santa Catalina y San Andrés. Han pasado 206 días y no ha pasado mayor cosa.

En enero de este año, Caracol Radio estuvo en Providencia. Los retrasos eran evidentes. Los isleños seguían durmiendo en carpas.

En ese momento se dijo que en marzo el canal de acceso por el mar al muelle de Providencia tendría una profundidad superior a los seis metros, para que los materiales llegaran en embarcaciones de gran tamaño. Susana Correa, directora de Prosperidad Social y encargada de la reconstrucción, dio un cronograma de entrega de viviendas.

En marzo aquí, en el noticiero del Medio Día, la funcionaria reconoció las demoras en la reconstrucción de Providencia.

Ese mismo día habló Sandra Gómez, presidenta de Findeter.

La realidad en la reconstrucción de Providencia hoy no es la mejor. Un informe de la Contraloría dice que solo se han construido dos viviendas de las 1.134 disponibles. Sobre el muelle, está lista una parte, porque otra no se pudo dragar, por un hallazgo arqueológico y, según nos confirmó hoy Susana Correa, no han podido llegar materiales porque están represados en Cartagena. Además, dijo que la principal causa de los retrasos es que el consorcio no ha cumplido.

Susana Correa, quien es la gerente para la reconstrucción de Providencia dijo que ya no serán 1.134 viviendas nuevas las que se harán sino 840.

También se conoció un nuevo informe de seguimiento al proceso de reconstrucción, hecho por la Contraloría General. Ayer se habló de la cifra más significativa de ese estudio, que, al cierre de mayo, de 130 casas que deberían estar construidas, solo hay 2 terminadas, junto a 129 demoliciones, 36 predios en excavaciones y 28 en labores de estructuras metálicas.

Otra queja de los habitantes ha sido sobre el suministro de energía. Pues bien, la Contraloría estableció que el 100% de Providencia ya está energizada. Hay que aclarar, sin embargo, que están restablecidas todas las redes de energía, pero no conectadas todas las casas, pues las que presentan daño moderado o total, antes deben ser intervenidas por el Ministerio de Vivienda.

También encontró la Contraloría que en esa isla y en Santa Catalina, se han hecho tres entregas de bonos de mercados, pero que, con corte al 18 de mayo, solo le han llegado al 64% de las más de 2.300 familias que los necesitan.

El sector turístico también sigue estando afectado. Hay 153 establecimientos de servicios turísticos afectados en su planta física. Para el 21 de mayo, FONTUR reporta que los 15 que sufrieron afectaciones bajas o medias, ya están casi, reparados, con avances del 98% en obras y del 90% en alivios financieros, pero los que sufrieron afectaciones medianas o algas, siguen varados.

Se ha avanzado en comités técnicos, se está revisando el informe final, pero aún no inician procesos de obras. Y en cuanto a los baños turísticos públicos, el municipio aún no ha definido los predios para restablecerlos.