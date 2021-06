El Dane reveló que la inflación en mayo se ubicó en 1,00%

El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Juan Daniel Oviedo, reveló que la inflación en mayo del presente año se ubicó en 1,00%, frente a -0,32% del anterior ( mayo 2020). La variación anual fue de 3,30%, anunció la entidad.



“Podemos reportar que la inflación mensual del mes de mayo, para todo el país, corresponde al 1,00%, mientras que la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor era de -0,32 en el mes de mayo de 2020”, indicó Oviedo.



El Dane reveló que la ciudad del país con mayor inflación mensual es Popayán con 4,50%, le siguen Florencia con 4,02%, Cali 2,77% y Neiva, que registra 1,97%. La de menor inflación mensual es Tunja con una variación mensual de 0,44%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación de 5,37% y una contribución mensual del 0, 88%.



“Vemos que alimentos y bebidas no alcohólicas aporta O,88 puntos porcentuales para la inflación mensual. Esto significa que dentro de esta división de gasto podemos resaltar en primer lugar que la carne de res aportó 17 puntos en donde los problemas de abastecimiento y el principio de precaución de los ganaderos de no exponer su ganado a las restricciones y a las afectaciones de la libre circulación de mercancías asociada con los bloqueos derivados de la movilización social, pues la carne de res en su comportamiento inflacionario aportó 17 puntos básicos de toda de toda la inflación que vamos a ver en el mes de mayo y, obviamente, 17 también de estos 88 puntos básicos que están aportando los alimentos al interior del hogar".



Añadió que “en segundo lugar tenemos a las papas, particularmente la papa negra, proveniente del suroccidente del país, que estuvo en algunas semanas completamente aislado del resto del país, aportando 13 puntos básicos”.



De otra parte, información y comunicaciones registró una contracción de -3,17%.