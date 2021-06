La crisis amorosa de Mike Bahía y Greeicy Rendón: esto dijo el cantante

La preocupación por la relación entre Mike Bahía y Greeicy Rendón aumentó en las últimas horas por varios mensajes de los artistas, que algunos fans entendieron como una posible ruptura o crisis amorosa.

Con la canción "La Rutina", nuevo sencillo de Mike Bahía, el artista publicó varios recuerdos de los dos como pareja, pero en el contenido se decía que "La rutina está acabándonos", entre otros mensajes.

Leer más:El beso de Aida Victoria y Aida Cortés que dejó a más de uno queriendo más

Seguido a esto, Greeicy publicó un TikTok que preguntaba si todavía la quiere, contenido que fue catalogado como 'tierno' por sus fans.

Luego de esto, el cantante decidió hablar sobre el tema y mencionó que todo lo hizo por la canción, expresando nostalgia y lo que sentía por Greeicy.

"Por ahí tengo a mucha gente preocupada que qué pasa con Greeicy y a otros diciendo que 'ustedes por qué inventan cosas'; yo les quiero decir que los artistas o los cantantes, cada quien tiene su historia, y en mi caso me gusta que las canciones que interpreto representen o mis sentimientos o que yo pueda por lo menos saber qué estoy sintiendo e interpretarlo de la forma correcta en una canción. Lanzo canción, pero está llena de nostalgia, de lo que estoy viviendo en este momento y por eso me he tomado el tiempo de traerles estos recuerdos de mi amor bonito", dijo.

Y agregó: "Quiero enseñarles con esto que ninguno de nosotros la tiene ganada, así sea el amor más bonito del mundo, creo que yo que siempre tiene que estar dispuesto a seguir creciendo como persona y en la relación (...) Quiero invitarlos a esa reflexión, a que si ustedes están viviendo una situación que pasa normalmente de la monotonía o la rutina y no encuentran la respuesta vuelvan pa' atrás, recuerden que somos primero amigos y luego somos pareja y es más bonito ser amigos".