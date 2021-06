Jessica Cediel y su profundo escote que se robó el protagonismo

A través de su Instagram la presentadora Jessica Cediel compartió una 'selfie' que puso a comentar a todos sus seguidores.

En la foto aparece Cediel luciendo un croptop rosa que destacó un profundo escote.

"Pretty please... I need your hands 🌸🌟 🎶#flashbackfriday 🙂", escribió la modelo en la publicación.

"Eres un ángel", "Preciosa", "No hay palabras", le escribieron sus seguidores en la foto que ya cuenta con más de 100 mil 'me gusta'.

