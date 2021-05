Egan Bernal: "Estoy que exploto de la felicidad"

El colombiano Egan Bernal (Ineos) reconoció estar “explotando de felicidad” después de haber logrado su victoria en el Giro de Italia 2021, un triunfo que une al del Tour de Francia 2019. “Es muy especial después de casi 2 años sin estar en buena forma”.

El ya vencedor del Giro 2021 reconoció haber disfrutado como nunca antes de una contrarreloj. “Estaba concentrado en mi esfuerzo y sabía que no podía cometer ningún error. No quería perder la carrera en una curva, así que no arriesgué demasiado. Creo que es la primera contrarreloj en la que disfruto ”, resumió.

Además, también le sirvió de inspiración ver a muchos compatriotas por las calles de Milán. “Veía un montón de banderas colombianas. Las veía por todas partes. Ha sido especial también con mi entrenador en el coche. Creo que ha sido muy bonito, una sensación increíble”, contó.

"Es mi segunda grande y la verdad, yo creo que en este momento me veo tranquilo, pero la verdad por dentro estoy que explotó de la felicidad", señaló sobre su título.

Y concluyó: "Ya gané un Tour, ahora el Giro y es mi pimer Giro y fue muy especial la forma en la que corrimos, la forma en la que volví al juego después de estar dos años sin estar en buena forma en una gran vuelta, yo creo que es especial".