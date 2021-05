"Hay antecedentes que muestran participación de civiles armados y policía"

José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las américas de Human Rights Watch, habló en el noticiero del mediodía de Caracol Radio sobre el decreto firmado por el Presidente Duque con relación a la asistencia militar en el Valle del Cauca y otros 7 departamentos del país.

"El presidente ha firmado un decreto que en la parte resolutiva que contiene ordenes específicas en materia de seguridad pública, no hay ninguna alusión directa, ni indirecta, a la necesidad que la fuerza pública actúe respetando los derechos humanos, que no haya exceso en el uso de la fuerza y no haya abusos", dijo Vivanco.

Aseguró que esa es una instrucción fundamental que se les olvidó incluir y que es fundamental en el ejercicio de la fuerza pública.

"Hay antecedentes creíbles que muestran la participación conjunta de policías con civiles con armas que participan en operaciones en la represión en las calles, eso no puedo ocurrir y constituye abusos por parte de esos civiles, no se sabe si son policías de civil, sicarios o gente que actúa con la protección policial", dijo.

José Miguel Vivanco también contó que es consciente de los problemas que representan los bloqueos y sobretodo con los que generan desabastecimiento o los que implica atención a la salud, manifestó que no hacen parte de la protesta pacífica, como el vandalismo y los saqueos y que son delitos comunes, de tal modo que la autoridad pública tiene el derecho y el deber de restablecer el orden, pero la clave está en no actuar de cualquier manera.