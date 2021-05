La Unidad de Búsqueda pide dejar de negar la desaparición de personas

En el marco de la conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido y debido al contexto de la movilización social en el país, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, asegura que, si no se actúa inmediatamente, la historia de las desapariciones forzadas se repetirá y en el 2050 podríamos estar buscando a personas que desaparecieron hoy.

Luz Marina Monzón, directora de esta entidad, hace un llamado de alerta y pide no usar expresiones como “persona no localizada”, pues al negar que hay una desaparición, no se activan los mecanismos de búsqueda existentes a nivel nacional e internacional que garanticen la protección de las personas contra la desaparición.

Esta entidad agrega que un detenido desaparecido es aquella persona que es privada de la libertad por una autoridad que no exhibe justificación ni razón de esa detención, y que se niega a dar información sobre la suerte y paradero de esa persona detenida.

Estos casos se estarían presentando en medio de las protestas, porque no hay acceso a información ni claridad sobre la búsqueda de 134 personas que reportan las autoridades.

“Cumplir estrictamente con el deber de brindar información, no solamente de las razones de la detención de personas, sino de los lugares a donde son llevados los detenidos y permitir el acceso a las familias, a las organizaciones de la sociedad civil y a los abogados a los registros rigurosos que deben llevarse de personas detenidas”.

Esta entidad pide no seguir negando los casos de desaparecidos en medio de las protestas en Colombia que ya cumplen un mes.